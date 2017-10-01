وزير الزراعة يضع حجر أساس حديقة حيوان بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وضع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، يرافقه محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، صباح اليوم الأحد، حجر أساس مشروع لإقامة حديقة حيوان شمال مدينة الخارجة.

وأكد الزملوط، أن المشروع ينفذ لأول مرة بمركز الخارجة ضمن خطة المحافظة، لفتح فرص عمل جديدة، وكأول مشروع من نوعه ينفذ بشكل متكامل على أرض الوادي الجديد، وذلك ضمن خطة الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

وكان وزير الزارعة قد زار الوادي الجديد أمس، لوضع حجر أساس مشروع إقامة مركز تدريب للنخالين بمدينة موط بمركز الداخلة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتفقد عدة مشروعات استثمارية زراعية بالمحافظة، ضمن برامج الاحتفال بالعيد القومي للوادي الجديد.

وتحتفل محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر بإقامة وادي جديد مواز لوادي النيل.