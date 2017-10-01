المرصد السوري: داعش يسيطر على مدينة في ريف حمص

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، بأن تنظيم داعش سيطر على مدينة "القريتين" في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

وأوضح المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد ـ أن القوات النظامية كانت قد استعادت السيطرة على "القريتين" قبل 6 أشهر إثر انسحاب التنظيم منها بعد معارك عنيفة بين الطرفين .

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بارتفاع حصيلة ضحايا غارات جوية على بلدة "أرمناز" بريف محافظة إدلب الشمالي الغربي إلى 34 شخصا.