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المرصد السوري: داعش يسيطر على مدينة في ريف حمص

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري: داعش يسيطر على مدينة في ريف حمص

10:13 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

المرصد السوري: داعش يسيطر على مدينة في ريف حمص

أرشيفية

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، بأن تنظيم داعش سيطر على مدينة "القريتين" في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

وأوضح المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد ـ أن القوات النظامية كانت قد استعادت السيطرة على "القريتين" قبل 6 أشهر إثر انسحاب التنظيم منها بعد معارك عنيفة بين الطرفين .

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بارتفاع حصيلة ضحايا غارات جوية على بلدة "أرمناز" بريف محافظة إدلب الشمالي الغربي إلى 34 شخصا.

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