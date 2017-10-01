استفتاء كتالونيا: اشتباكات عنيفة أمام مراكز اقتراع

مدريد (أ ش أ)

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأحد بين قوات مكافحة الشغب والمواطنين المحتشدين أمام مراكز الاقتراع في إقليم "كتالونيا" الإسباني للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول انفصال الإقليم عن البلاد.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية لقطات حية لقوات الشرطة وهي تحاول منع المواطنين من دخول مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة في مدريد غير شرعي.

ويعد هذا الاستفتاء واحدا من أسوأ الأزمات الدستورية التي تتعرض لها إسبانيا منذ عشرات السنين، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من اندلاع أعمال عنف في الشوارع بين المؤيدين والمعارضين للاستفتاء.