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التموين: ضح سلع بـ40 مليار جنيه سنويا (فيديو)

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التموين: ضح سلع بـ40 مليار جنيه سنويا (فيديو) التموين: ضح سلع بـ40 مليار جنيه سنويا (فيديو)

التحرير

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أعلن محمد سويد، مستشار وزير ، عن البدء في صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر لأصحاب البطاقات، موضحا أنه سيتم ضخ سلع بـ40 مليار جنيه سنويا، من خلال بطاقات التموين، أي حوالي 3.5 مليار جنيه شهريا. 

وقال سويد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الأحد، أن قرار وزير التموين على قصر صرف السلع التموينية والخبز داخل المحافظة، وإعطاء فرصة للمواطنين لتحويل بطاقتهم ينصف المواطن الذي كان يحصل على الخبز فقط، ولا يستطيع صرف السلع التموينية خارج محافظته.

وأضاف أن الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية أجريا مناقصات ضخمة، الشهر الماضي، وتم الحصول على مناقصة بـ21 ألف طن زيت بحوالي مليار و200 ألف جنيه، وحوالي 200 ألف طن سكر يتم تجهيزهم.

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