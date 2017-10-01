أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حكومة كتالونيا: يمكن للناخبين استخدام أي مركز اقتراع مفتوح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حكومة كتالونيا: يمكن للناخبين استخدام أي مركز اقتراع مفتوح

09:42 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

حكومة كتالونيا: يمكن للناخبين استخدام أي مركز اقتراع مفتوح

برشلونة (د ب أ)
قال المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوردي تورنول، إنه يمكن للناخبين استخدام أي مركز اقتراع مفتوح للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجري اليوم الأحد حول استقلال الإقليم عن إسبانيا ، بدلا من الالتزام بمراكز اقتراع معينة.

وأفاد تورنول بأنه تم وضع نظام لضمان عدم إدلاء أي من الناخبين بصوته أكثر من مرة وقد تم بالفعل فتح مراكز الاقتراع الساعة التاسعة صباح اليوم (0700 بتوقيت جرينش)، وتغلق أبوابها الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) .

وتأتي الخطوة في حين تستخدم المركزية الإسبانية في مدريد جميع السبل المتاحة للحيلولة دون إجراء التصويت الذي قضت المحكمة الدستورية بحظره.

وفي الأيام الماضية، صادرت السلطات المركزية ما لا يقل عن 12 مليون ورقة اقتراع، وملايين الملصقات والمنشورات، كما حجبت الكثير من المواقع الإلكترونية.

كما حجبت مدريد نظام فرز الأصوات الإلكتروني في كتالونيا.

وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 3ر5 مليون ناخب مؤهل للتصويت. وكانت الحكومة الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حكومة كتالونيا تؤكد مضي الاستفتاء ومئات أمام مراكز الاقتراع

    أخبار

  • وزير الخارجية الإسباني: لن يكون هناك استفتاءً في كتالونيا

    أخبار

  • مرارة وقلق في إسبانيا في مواجهة رغبة كاتالونيا في الانفصال

    أخبار

  • مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لانفصال كتالونيا قبل يوم من الاستفتاء

    أخبار

إعلان

09d1e61c8c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة