حكومة كتالونيا: يمكن للناخبين استخدام أي مركز اقتراع مفتوح

برشلونة (د ب أ)

قال المتحدث باسم حكومة كتالونيا، جوردي تورنول، إنه يمكن للناخبين استخدام أي مركز اقتراع مفتوح للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجري اليوم الأحد حول استقلال الإقليم عن إسبانيا ، بدلا من الالتزام بمراكز اقتراع معينة.

وأفاد تورنول بأنه تم وضع نظام لضمان عدم إدلاء أي من الناخبين بصوته أكثر من مرة وقد تم بالفعل فتح مراكز الاقتراع الساعة التاسعة صباح اليوم (0700 بتوقيت جرينش)، وتغلق أبوابها الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) .

وتأتي الخطوة في حين تستخدم الحكومة المركزية الإسبانية في مدريد جميع السبل المتاحة للحيلولة دون إجراء التصويت الذي قضت المحكمة الدستورية بحظره.

وفي الأيام الماضية، صادرت السلطات المركزية ما لا يقل عن 12 مليون ورقة اقتراع، وملايين الملصقات والمنشورات، كما حجبت الكثير من المواقع الإلكترونية.

كما حجبت مدريد نظام فرز الأصوات الإلكتروني في كتالونيا.

وأعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 3ر5 مليون ناخب مؤهل للتصويت. وكانت الحكومة الإسبانية قد ذكرت في وقت متأخر من يوم السبت إن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.