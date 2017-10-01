" أرز بالكراميل ومانجا مخللة وبطن السمك".. أغرب الأكلات لبعض المصريين

كتبت - نانسي فايز الرويني:

الطعام بالنسبة للمصريين ليس فقط وسيلة لسد الجوع، بل أنه وسيلة للاستمتاع ويشعرههم بالسعادة، ولهذا يميل البعض إلى تجربة أصناف مختلفة وغير تقليدية من الأكلات، لكن هناك بعض الأمور الغريبة بالنسبة للمصريين، مثل التمكن من استخدام "العيدان" عند تناول الطعام الياباني "السوشي".

وهناك البعض الأخر قد يستغرب أمور أخرى مختلفة، سواء من حيث تحضير الطعام أو تقديمه أو كيفية تناوله، واستطلعنا بعض الآراء حول ما هو أغرب وأسوأ أنواع الطعام التي تناولونه من بلد ذو ثقافة مختلفة.

قال هشام أيمن، إنه يحب الانفتاح على الثقافات الأخرى وأكلاتها خاصة الأكل الهندي، وتعتبر "المانجا المخللة" هي أغرب أكلة هندية تناولها، وهي من المقبلات.

"أكل بطن السمك"، هكذا قال محمد حسين، متذكرًا أغرب أكلة تناولها من قبل، وهي في مكان ليس بعيد وهي محافظة كفر الشيخ، مضيفًا "قمت بزيارة للمحافظة منذ سنوات وتناولت وجبة سمك بلطي وتفاجأت بأنه يحتوي على أحشائه كما هي، وعرفت بعد ذلك أن هذه إحدى طرق إعداد السمك في المحافظة".

وفي سياق "حسين"، قالت هاجر منير، إنها تتناول السمك بهذه الطريقة، مضيفة "بحب أكل بطن السمك البوري عادي".

وذكر عمر عادل، أنه لا يحب تناول الأكلات التي تحتوي على "شطة" بشكل كبير، ولهذا لا يحب الأكلات الهندية وبالنسبة له هي أكلات سيئة.

وعبرت كرامة فاضل، عن استيائها من الأكل الصيني لأنهم يأكلون "الحشرات"، وقالت "لا يمكنني تجربة هذا النوع من الأكل إطلاقًا".

أما أميرة لطفي، فاستغربت الحلويات الفلبينية لأنها تحتوي على مكونات غريبة مثل الأرز بالكراميل والسمسم، بالإضافة إلى ألوانها الغريبة.