حركة المرور: تكدسات أعلى أكتوبر وكورنيش النيل وكوبري مايو

كتب- فتحي سليمان:

شهدت حركة السير صباح اليوم الأحد؛ كثافات مرورية على بعض الطرق فيما كانت غالبية معدلات السير طبيعية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى.

وفي القاهرة؛ ظهرت بعض الكثافات المتوسطة والمتحركة أعلى كوبري أكتوبر بالاتجاه القادم من مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة نتيجة عُطل سيارة أعلى الوصلة المُعلقة؛ ويُنصح باتخاذ محور ونفق الأزهر كبديل جيد للمتجه لوسط المدينة ومناطق الجيزة واللذان يعملان بصورة جيدة جدًا نتيجة أن اليوم الأحد وهو موعد غلق المحال التجارية بمنطقة الأزهر ووسط المدينة.

كما ظهرت كثافات أمام معهد الأورام بالكورنيش نتيجة أعمال الرصف المتواجدة هناك، وذلك بالإضافة إلى بعض الكثافات المتحركة بشارع صلاح سالم في المنطقة الواصلة بين هيئة الاستثمار ونفق الميرغني في الاتجاهين نتيجة بداية دخول الموظفين لأماكن عملهم بالأجهزة المتواجدة هناك.

ونجح رجال المرور، في تسيير الحركة المرورية بكوبري 15 مايو عقب رفع آثار حادث تصادم سيارة بالجزيرة الوسطى أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخران.

وتسير باقي المحاور والميادين بصورة طبيعية مع وجود بعض الأعطال الخفيفة الغير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة.

ويُنصح بعدم تعديل المسارات فقط للمتجه لمطار القاهرة؛ فعليه اتخاذ طريق الأوتوستراد وطريق النصر كبديل جيد للحاق برحلات الطيران.

وظهرت بعض التكدسات المرورية على الدائري بالطريق الزراعي المتجه إلى مطلع بنها.

وفِي الجيزة شهدت حركة السيارات كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارع الهرم وفيصل و الجامعة والنيل.

وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية وتنصح إدارة المرور عدم تعديل أي مسارات لقائدي السيارات.