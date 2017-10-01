إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

كتب - علاء عمران:

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين ملاكي؛ اليوم الأحد؛ أعلى محور صفط اللبن، مما أدى إلى توقف حركة السيارات أمام المتجه من الدائري إلى شارع السودان.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة؛ بوقوع حادث مروري بمحور صفط اللبن، فانتقل على الفور رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات المختصة.

ويقوم رجال الإدارة العامة للمرور؛ بتنظيم الحركة المرورية؛ التي توقفت عقب وقوع الحادث حتى يتم رفع آثار الحادث.