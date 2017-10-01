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مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري 15 مايو

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري 15 مايو

09:37 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري 15 مايو

أرشيفية

كتب - سامح غيث:

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخران، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أعلى كوبري 15 مايو.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى كوبرى 15 مايو، نتج عنه ظهور كثافات مرورية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

تم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات المختصة، كما أسفر الحادث عن ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق، ونصحت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالتوجه إلى كوبري أكتوبر لحين رفع حطام الحادث.

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