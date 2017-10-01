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مسؤول عراقي: مقتل 4 انتحاريين تسللوا إلى مدينة هيت

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مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: مقتل 4 انتحاريين تسللوا إلى مدينة هيت

09:39 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

مسؤول عراقي: مقتل 4 انتحاريين تسللوا إلى مدينة هيت

بغداد (د ب أ)
أعلن رئيس مجلس قضاء هيت بمحافظة الأنبار العراقية محمد المحمدي اليوم الأحد مقتل أربعة انتحاريين من "داعش" تسللوا إلى القضاء.

وقال المحمدي، في تصريح لموقع "السومرية نيوز"، إن "القوات الأمنية تمكنت من محاصرة أربعة انتحاريين من داعش تسللوا إلى حيٍ بمدينة هيت (70 كلم غرب الرمادي)".

وأضاف المحمدي أن "الانتحاريين تم قتلهم بعد الاشتباك معهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتدونها"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني في هيت مستقر وتحت سيطرة القوات الأمنية والعشائر".

وكان مصدر أمني في الأنبار، أفاد مساء أمس السبت، بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب امر لواء 29 بالجيش وسط مدينة هيت، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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