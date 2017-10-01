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بالصور.. عارضة أزياء رسمت "تاتو" داخل عينها فكانت النهاية كارثية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. عارضة أزياء رسمت "تاتو" داخل عينها فكانت النهاية كارثية

09:15 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

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كتب - هشام عواض:

أدى جنون السعي وراء رسم التاتو في أماكن غريبة، إلى أن فقدت عارضة أزياء كندية البصر في عين واحدة بعدما وشمت عينها بشكل خاطئ.

بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشرت عارضة الأزياء، كات جالينجر، التي تبلغ 24 عامًا، مقطع عبر الإنترنت تشرح من خلاله معاناتها التي تركتها بعين تنزف باللون البنفسجي بعدما وشمت بياض عينها بشكل خاطئ الشهر الماضي.

قالت "جالينجر" إن الكارثة بدأت عندما نزفت عينها الألوان وتجمعت حول القرنية لينتهى بها الحال فاقدة للبصر ونصحت الكثيرين بتوخي الحذر وعدم تكرار خطأها.

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مصراوي Masrawy

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