أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

09:20 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال

تل أبيب (د ب أ)

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

ولم تذكر هيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت الخبر اليوم الأحد، ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تزور غزة في مسعى لإنجاح المصالحة

    أخبار

  • تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية قرب بيت لحم جنوب الضفة

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة سلمية أمام الحرم الإبراهيمي بالخليل

    أخبار

  • الجيش الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

    أخبار

إعلان

90fbe5c044.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور