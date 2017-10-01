قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية
قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين بالضفة الغربية
09:20 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
قوات الاحتلال
تل أبيب (د ب أ)
اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.
ولم تذكر هيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت الخبر اليوم الأحد، ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.
وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".
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