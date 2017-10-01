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شيعة العراق يحيون يوم عاشوراء

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مصراوي Masrawy

شيعة العراق يحيون يوم عاشوراء

09:19 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

شيعة العراق يحيون يوم عاشوراء

شيعة العراق

بغداد (د ب أ)

قام ملايين الشيعة في أرجاء العراق بإحياء يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء قبل نحو 14 قرنا.

وخيمت أجواء العزاء والحزن في جميع المناطق الشيعية، وتجمعت أعداد كبيرة من المعزين عند ضريح الإمام الحسين وعند ضريح أبيه الإمام علي بن أبي طالب في النجف وجميع الأضرحة المقدسة والحسينيات.

وخصصت المحطات التليفزيونية والإذاعية برامجها لتغطية إحياء الذكرى.

وفي ساعات الصباح الأولى، شرع آلاف العراقيين بتنفيذ شعائر التطبير، وهي ضرب الرؤوس بآلة حادة ليسيل الدم منها، فيما تجمع آخرون لإحياء المناسبة باللطم على الصدور والبكاء الشديد.

وأعلنت العراقية أن اليوم عطلة رسمية في أنحاء البلاد، ونشرت عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية، بمشاركة أعداد من المتطوعين، لحماية المجالس والمواكب الحسينية.

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مصراوي Masrawy

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