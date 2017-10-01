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مقتل 4 انتحاريين من داعش على يد قوات الأمن العراقي بالأنبار

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 انتحاريين من داعش على يد قوات الأمن العراقي بالأنبار

08:32 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

مقتل 4 انتحاريين من داعش على يد قوات الأمن العراقي بالأنبار

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بغداد- أ ش أ:

أعلن رئيس مجلس قضاء هيت بمحافظة الأنبار العراقية محمد المحمدي، اليوم الأحد، مقتل 4 انتحاريين من "داعش" تسللوا إلى المدينة على يد قوات الأمن العراقية.

وقال المحمدي - في تصريح خاص لقناة ( السومرية ) - "إن القوات الأمنية تمكنت من محاصرة أربعة انتحاريين من داعش في هيكلين تسللوا إلى حي أمني بمدينة هيت (70كم غرب الرمادي)"، مضيفا أن الانتحاريين تم قتلهم بعد الاشتباك معهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي يرتدونها.

وأشار المحمدي، إلى أن الوضع الأمني في هيت مستقر وتحت سيطرة القوات الأمنية والعشائر.

كان مصدر أمني في الأنبار، أفاد - أمس - بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب آمر لواء 29 بالجيش وسط مدينة هيت أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

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