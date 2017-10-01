أمريكا تتهم إيران وفنزويلا وأربع دول بالتقاعس عن وقف الإتجار بالبشر

واشنطن- أ ش أ:

أمر البيت الأبيض بإضافة إيران وفنزويلا وأربع دول إفريقية على قائمة أمريكية للدول المتهمة بالتقاعس عن وقف الإتجار بالبشر في خطوة ستزيد عزلة هذه الدول عن الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، إنه سيزيد أيضا القيود على كوريا الشمالية وإريتريا وروسيا وسوريا المدرجة أساسا على هذه القائمة من خلال الحد من التشارك معها في برامج التبادل التعليمي أو الثقافي.

وفي السياق ذاته، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات إلى المديرين التنفيذيين الأمريكيين لصندوق النقد الدولي والمديرين التنفيذيين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى طلبت منهم فيها التصويت ضد تقديم قروض أوأموال أخرى لكوريا الشمالية وروسيا وإيران خلال السنة المالية 2018 التي تبدأ اليوم الأحد.

وأضاف البيت الأبيض، أن إيران وفنزويلا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والخرطوم أضيفت على قائمة الدول الخاضعة لتلك القيود خلال السنة المالية الجديدة.

وبموجب قانون أمريكي صادر عام 2000 ويحمل اسم "قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر" فإنه باستثناء المساعدات الإنسانية والمساعدات التجارية تمتنع الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات خارجية إلى أية دولة تفشل في الالتزام بمعايير الحد الأدنى للقضاء على ظاهرة الإتجار بالبشر ولا تبذل الجهود اللازمة للقيام بذلك.