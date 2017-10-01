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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك الأخير إلى 360 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك الأخير إلى 360 قتيلا

07:50 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك الأخير إلى 360 قتيلا

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مكسيكو سيتي- أ ش أ:

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط المكسيك مؤخرًا وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر إلى 360 قتيلا.

وذكرت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، أن 219 شخصا لقوا مصرعهم في العاصمة مكسيكو سيتي حيث أنهار 38 مبنى خلال الزلزال القوي، مشيرة إلى أن باقي الضحايا سقطوا في خمس ولايات قريبة من العاصمة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن رئيس هيئة الدفاع المدني لويس فيليبي بوينتي هو من أعلن عن الحصيلة الجديدة للقتلى، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

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