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29 جريحًا في سقوط سياج خلال مباراة لكرة القدم في فرنسا

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مصراوي Masrawy

29 جريحًا في سقوط سياج خلال مباراة لكرة القدم في فرنسا

07:32 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

29 جريحًا في سقوط سياج خلال مباراة لكرة القدم في فرنسا

افراد من طاقم ملعب اميان يفحصون السياج الذي سقط خل

 

أ ف ب

جرح 29 مشجعًا بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة السبت بعد سقوط سياج فاصل خلال مباراة لكرة القدم في مدينة أميان بشمال فرنسا الفرنسية.

وأنهار السياج الذي يفصل بين المدرجات وأرض الملعب، عندما اندفع مشجعو نادي ليل لتحية اللاعب فودي بالو-توريه الذي افتتح التسجيل. وقد سقط عشرات منهم على أرض الملعب وسحقوا تحت ثقل الآخرين فوقهم.

ووقع الحادث في ملعب أميان وادى إلى توقف المباراة التي كانت تجري في إطار المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وقال جورج بينيل (21 عاما) أحد مشجعي فريق ليل وأصيب بجروح في الساق والظهر "جرى ذلك بسرعة. فجأة سقط كل شىء فوقي. لم يعد هناك صوت او صورة وغادرت المكان بعد ذلك برفقة رجال الإطفاء".

وتوقفت مباراة أميان مع ضيفه ليل في الدقيقة السادسة عشرة.

وتلت الحادث حالة من الفوضى بعد وصول طاقم الصليب الأحمر ورجال الإطفاء لتقديم الاسعافات الأولية للجرحى على أرض الملعب.

وتفيد حصيلة نقلها مركز الطب الجامعي في فرنسا لوكالة فرانس برس، أن 29 مشجعًا أصيبوا بجروح -- في البطن والصدر والجمجمة -- بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة. وبين الضحايا ثلاثة قاصرين يبلغون من العمر 17 و16 و14 عاما.

وفتحت السلطات تحقيقًا في قضية "التسبب غير المتعمد بجرح أشخاص" لمعرفة "سبب سقوط" السياج، كما قال النائب العام في أميان الكسندر دي بوشير لوكالة فرانس برس.

وأضاف: "نسعى لمعرفة ما اذا كان هناك تقصير محدد"، موضحًا أنه "تم اغلاق الموقع الذي سيخضع لفحص خبراء في الأيام المقبلة".

وستاد ليكورن بغرب أميان حيث وقع الحادث، دشن في 1999 ويتسع لحوالى 12 ألف شخص. وهو يشهد إشغال تجديد.

هذا المحتوى من

AFP

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