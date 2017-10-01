سعر الدولار اليوم الأحد 1 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم، أعلن خبراء المال أن سعر الدولار الآن يشهد حالة من الإستقرار في إطار تعاملاته الصباحية، حيث استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء في مستهل تعاملاتها الصباحية مقارنة بما تم الإغلاق عليه في ختام تعاملاته البنكية يوم أمس.
أسعار الدولار الآن بالبنوك المصرية تشهد استقرار واضح في تعاملاتها بكافة البنوك وفروعها والسوق السوداء، وقد ورد أن أسعار الدولار بالسوق السوداء اليوم الاربعاء يشهد استقرارا في تعاملاته مقارنة بأسعارها بالأمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء نحو 17.65 جنيه مصري بالنسبة إلى سعر الشراء بينما وصل سعر العملة الخضراء بالنسبة إلى سعر البيع نحو 17.75 جنيه.
سعر الدولار اليوم الأحد 1/10/2017 بالبنوك والسوق السوداء
17.70
أفضل بنك تشتري منه الآن:
بنك القاهرة
17.63
أفضل بنك تبيع له الآن:
البنك المصري الخليجي
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.67 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6200
|17.7200
|البنك المصري الخليجي
|17.6300
|17.7300
|البنك الأهلي
|17.6200
|17.7200
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.6000
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6200
|17.7200
|البنك المركزي
|17.6155
|17.7155
|بنك مصر
|17.6100
|17.7100
|بنك بلوم مصر
|17.6200
|17.7200
|كريدي أجريكول
|17.6200
|17.7200
|بنك التعمير والإسكان
|17.6300
|17.7300
|المصرف المتحد
|17.6200
|17.7200
|البنك التجاري الدولي
|17.6200
|17.7200
|المصري لتنمية الورادات
|17.6300
|17.7300
|البنك الأهلي المتحد
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6200
|17.7200
|بنك الاستثمار العربي
|17.6200
|17.7200
|بنك HSBC
|17.6200
|17.7200
|بنك سايب
|17.6200
|17.7200
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads