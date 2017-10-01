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العريش تنهي استعدادتها لموسم الشتاء والسيول

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مصراوي Masrawy

العريش تنهي استعدادتها لموسم الشتاء والسيول

07:04 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

العريش تنهي استعدادتها لموسم الشتاء والسيول

السيول ضربت العريش العام الماضي

العريش- أ ش أ:

أكد العميد أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش، الانتهاء من استعدادات المدينة لاستقبال موسم الشتاء والسيول المتوقعة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه تم مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار وإزالة كافة التعديات على مسار مجرى الوادي المخصص لمياه السيول من زراعات ومنشآت بسيطة، وأية معوقات أخرى قد تعيق سير المياه في حالة وقوع سيول.

وأضاف أنه تم الاطمئنان على استعدادات مجلس المدينة وجاهزيته بالآلات والمعدات اللازمة للتعامل مع الحدث وقت سقوط أمطار غزيرة أو وقوع سيول دون الإضرار بأية منشآت عامة أو خاصة، فضلاً عن الاطمئنان على جاهزية أماكن الإيواء لاستقبال المواطنين في حالة وقوع سيول.

رافق رئيس مركز ومدينة العريش حملة من المرافق والإشغالات وشركة المياه والصرف الصحي وإدارة تحسين البيئة ورؤساء قطاعات ورؤساء الأحياء.

وسبق أن شُكلت لجنة لمراجعة استعدادات المحافظة للسيول على مستوى مجالس المدن، كما تقوم لجنة أخرى - برئاسة اللواء محمد السعدني سكرتير عام المحافظة - خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بالمرور لمراجعة استعدادات السيول في مختلف المراكز والتأكد من جاهزية أماكن الإيواء على الطبيعة، وحصر المعدات الخفيفة والثقيلة المدرجة في خطة السيول والمرور على جميع مخرات ومجاري السيول للتأكد من خلوها من أية تعديات حتى تكون جاهزة للسيول المتوقعة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمواجهة مخاطر السيول برئاسة عبد العال البدري سكرتير عام مساعد المحافظة، تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية.

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