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المئات يتجمعون أمام مراكز الاقتراع في كاتالونيا للتصويت على الانفصال

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مصراوي Masrawy

المئات يتجمعون أمام مراكز الاقتراع في كاتالونيا للتصويت على الانفصال

07:16 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

المئات يتجمعون أمام مراكز الاقتراع في كاتالونيا للتصويت على الانفصال

كاتالونيون يصلون الى احد مراكز الاقتراع في مدرسة ب

 

أ ف ب

 

بدأ مئات الكاتالونيين التجمع صباح الأحد أمام مراكز الاقتراع في برشلونة ومدن أخرى في المنطقة للمشاركة في الاستفتاء حول الاستقلال الذي منعته السلطات الإسبانية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وفي برشلونة وجيرونا معقل الرئيس الانفصالي كارليس بينغديمونت وفيغيراس، يقوم الكاتالونيون بحماية مراكز التصويت والدفاع عن "حقهم في التصويت".

ويبدو أن حكومة المحافظ ماريانو راخوي والقضاء مصممان على منع التصويت حتى إذا اضطرا لاستخدام قوات حفظ النظام لمنع الوصول إلى مراكز الاقتراع، مما يثير مخاوف من اضطرابات.

وتوجه مئات الكاتالونيين إلى مراكز الاقتراع في وقت مبكر جدًا من الصباح "لحمايتها"، على حد قول اينياسيو سيلاريس (56 عامًا) المستشار في الشؤون الضريبية الذي كان في مدرسة خاومي بالميس.

من جهته، صرح باول فالس، 18 عاما الطالب الذي يدرس الفلسفة بأنه قرر مساء السبت، تمركز أمام مركز التصويت، لوكالة فرانس برس: "في كاتالونيا نحن في مرحلة نعتقد خلالها أنه من الضروري أن نقرر ما إذا كنا نريد البقاء في الدولة الإسبانية".

وأكدت سلطات كاتالونيا أنها أقامت 2300 مركز اقتراع ليتاح لـ5,3 ملايين كاتالوني التصويت.

وفي مناطق أخرى من برشلونة، كان حوالي خمسين شخصًا ينتظرون مقابل المدرسة الثانوية فيدرونا دي غارسيا. وقد أمضى بعضهم ليلتهم في الخيام بينما قام آخرون يقطع الطريق المؤدي إلى المبنى بحاويات للنفايات.

 

المئات يتجمعون أمام مراكز الاقتراع في كاتالونيا للتصويت على الانفصال

 

 

هذا المحتوى من

AFP

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