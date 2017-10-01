حريق هائل بمحطة وقود في مدخل دمياط الجديدة

دمياط- محمد إبراهيم:

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط، من السيطرة على حريق هائل اندلع في محطة وقود بعزبة المطار على مدخل مدينة دمياط الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ووصل اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، إلى موقع الحادث عقب تلقيه بلاغًا من عمال محطة وقود ملك "ياسر. ا" يفيد بنشوب حريق في سيارة وقود أثناء تفريغها شحنة وقود بخزانات المحطة.

وجرى الدفع بأربع سيارات إطفاء، والسيطرة على الوضع قبل امتداد ألسنة النيران إلى خزانات الوقود، دون وقوع خسائر بشرية، وتم إغلاق الطريق بمحيط المحطة أمام حركة السير والسيارات.

وتكثف رجال المباحث من تحرياتها حول سبب اندلاع الحريق بعد انتداب الأدلة الجنائية للمعاينة لتحديد أسباب الحريق وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.