سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا
06:14 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
القاهرة- مصراوي:
أفادت وكالة أنباء رويترز، بأن الكتالونيين بدأوا في تكوين طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في تحد لمحاولات الحكومة الإسبانية منع هذا الاستفتاء.
وقال شاهد للوكالة، إن طوابير من الناخبين بدأت تتشكل عند العديد من المراكز المخصصة للاقتراع في مدارس برشلونة.
وأعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عدم شرعية الاستفتاء ولم يتضح ما إذا كان سيُسمح لمراكز الاقتراع بفتح أبوابها كما هو مقرر عند الساعة التاسعة صباحا (التاسعة بتوقيت القاهرة).
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الخارجية الإسباني: لن يكون هناك استفتاءً في كتالونيا
-
حول العالم في 24 ساعة
-
مدريد تغلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا
-
آباء وطلاب يحتلون مدارس كتالونيا والشرطة تمهلهم حتى صباح الأحد
إعلان
إعلان