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سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا

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سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا

مصراوي Masrawy

سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانيا

06:14 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

القاهرة- مصراوي:

أفادت وكالة أنباء رويترز، بأن الكتالونيين بدأوا في تكوين طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في تحد لمحاولات الإسبانية منع هذا الاستفتاء.

وقال شاهد للوكالة، إن طوابير من الناخبين بدأت تتشكل عند العديد من المراكز المخصصة للاقتراع في مدارس برشلونة.

وأعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عدم شرعية الاستفتاء ولم يتضح ما إذا كان سيُسمح لمراكز الاقتراع بفتح أبوابها كما هو مقرر عند الساعة التاسعة صباحا (التاسعة بتوقيت القاهرة).

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