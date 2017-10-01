سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت على الانفصال عن إسبانياقب

القاهرة- مصراوي:

أفادت وكالة أنباء رويترز، بأن الكتالونيين بدأوا في تكوين طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في تحد لمحاولات الحكومة الإسبانية منع هذا الاستفتاء.

وقال شاهد للوكالة، إن طوابير من الناخبين بدأت تتشكل عند العديد من المراكز المخصصة للاقتراع في مدارس برشلونة.

وأعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عدم شرعية الاستفتاء ولم يتضح ما إذا كان سيُسمح لمراكز الاقتراع بفتح أبوابها كما هو مقرر عند الساعة التاسعة صباحا (التاسعة بتوقيت القاهرة).