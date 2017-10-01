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إعلان نتيجة تحويلات الفرص الاستثنائية في تنسيق الجامعات.. اليوم

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مصراوي Masrawy

إعلان نتيجة تحويلات الفرص الاستثنائية في تنسيق الجامعات.. اليوم

04:38 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

إعلان نتيجة تحويلات الفرص الاستثنائية في تنسيق الجامعات.. اليوم

طلاب يسجلون رغباتهم للالتحاق بالجامعات -أرشيفية

 كتب- محمد قاسم:

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأحد، نتائج آخر الفرص الاستثنائية للتحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب، لطلاب شهادات الثانوية العامة والمعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية.

كان موقع التنسيق، فتح الموقع الإلكتروني طوال الأسبوع الماضي، كفرصة نهائية وأخيرة، أمام الطلاب المتخلفين عن التنسيق من كافة الشهادات الثانوية العامة والمعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لمن لم يسبق له التسجيل من كافة الشهادات المذكورة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس السبت، أن نسبة المقبول تحويلهم إلكترونيا بلغت 95% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للتحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب البالغ 7865 طالبا للجامعات والمعاهد.

وأعلنت الوزارة اختتام أعمال التنسيق لعام 2017، مهنئة الطلاب الذين تم قبولهم في كافة الجامعات والمعاهد.

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