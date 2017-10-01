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معتز عبدالفتاح عن نتائج التعداد السكاني: «مصر بعافية» (فيديو)

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معتز عبدالفتاح عن نتائج التعداد السكاني: «مصر بعافية» (فيديو) معتز عبدالفتاح عن نتائج التعداد السكاني: «مصر بعافية» (فيديو)

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عقب الدكتور معتز عبدالفتاح، على إعلان نتائج تعداد سكان 2017، قائلاً: «نتائج التحاليل بتاعة طلعت.. وإحنا بعافية».

وأضاف عبدالفتاح، خلال برنامج «حلقة الوصل» المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، إلى أن نتائج التعداد السكاني موجهه إلى ، مضيفًا: «الحكومة قعدة بتسقف»، منوهًا بأن عدد السكان في مصر زائد عن حجم موارد الدولة، معتبرًا أن المصريين أصبحوا أعداء أنفسهم.

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وأضاف أن المصريين «أدمنوا الخلفة»، موجهًا رسالة إلى المصريين: «خلفوا على قدر إمكانياتكم، وبلاش تظلموا أنفسكم وأطفالكم».

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