معتز عبدالفتاح عن نتائج التعداد السكاني: «مصر بعافية» (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقب الدكتور معتز عبدالفتاح، على إعلان نتائج تعداد سكان 2017، قائلاً: «نتائج التحاليل بتاعة مصر طلعت.. وإحنا بعافية».

وأضاف عبدالفتاح، خلال برنامج «حلقة الوصل» المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، إلى أن نتائج التعداد السكاني موجهه إلى الحكومة، مضيفًا: «الحكومة قعدة بتسقف»، منوهًا بأن عدد السكان في مصر زائد عن حجم موارد الدولة، معتبرًا أن المصريين أصبحوا أعداء أنفسهم.

شاهد أيضا

وأضاف أن المصريين «أدمنوا الخلفة»، موجهًا رسالة إلى المصريين: «خلفوا على قدر إمكانياتكم، وبلاش تظلموا أنفسكم وأطفالكم».