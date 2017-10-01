حسن راتب عن رحيل الدمرداش: ربما تكون الظروف خارجة عن إرادتنا (فيديو)

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ودع حسن راتب رجل الأعمال، الإعلامي معتز الدمرداش، في آخر يوم له بفضائية «المحور»، بمنحه «أوسكار القناة»، موجهًا حديثه للإعلامي: «هذه طبيعة العمل أحيانًا، وربما تكون الظروف خارجة عن إرادتنا، وربما لأسباب مالية، ولكن لا بد أن يعذر بعضنا بعضا، ونحافظ على القيم التي بيننا».

وتابع خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، في رسالته للدمرداش، قائلاً: «أنت صاحب رسالة ومذيع ناجح وعلى المستوى الأخلاقي، ونحن في هذه الحلقة نرسي قواعد جديدة، وقيم تؤكد أن علاقات العمل يمكن أن تنتهي بالحب، بعيدًا عن المشكلات، وأنت جزء من القناة».