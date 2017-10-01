أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

حسن راتب عن رحيل الدمرداش: ربما تكون الظروف خارجة عن إرادتنا (فيديو)

Google+ Print
حسن راتب عن رحيل الدمرداش: ربما تكون الظروف خارجة عن إرادتنا (فيديو) حسن راتب عن رحيل الدمرداش: ربما تكون الظروف خارجة عن إرادتنا (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ودع حسن راتب رجل الأعمال، الإعلامي معتز الدمرداش، في آخر يوم له بفضائية «المحور»، بمنحه «أوسكار القناة»، موجهًا حديثه للإعلامي: «هذه طبيعة العمل أحيانًا، وربما تكون الظروف خارجة عن إرادتنا، وربما لأسباب مالية، ولكن لا بد أن يعذر بعضنا بعضا، ونحافظ على القيم التي بيننا».

وتابع خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، في رسالته للدمرداش، قائلاً: «أنت صاحب رسالة ومذيع ناجح وعلى المستوى الأخلاقي، ونحن في هذه الحلقة نرسي قواعد جديدة، وقيم تؤكد أن علاقات العمل يمكن أن تنتهي بالحب، بعيدًا عن المشكلات، وأنت جزء من القناة».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300