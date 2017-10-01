أحمد حسن: عمرو مرعي سيرهق دفاع الأهلي (فيديو)

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قال أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، إن المصري عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي، سيكون من أخطر أوراق الفريق التونسي على دفاع الأهلي في مواجهة اليوم الأحد.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، في لقاء مرتقب، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سوسة» بتونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «الصقر»، خلال حلقة أمس السبت من برنامج «الحريف»، الذي يقعرض على قناة dmc sports، أن «مرعي» لاعب قوي ويجيد التحرك ومرهق لأى دفاع، مشيرًا إلى أنه يتسحق الانضمام للمنتخب الوطني منذ بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون.