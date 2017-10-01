«الاتصالات»: لا ننحاز لأي شركة محمول في مصر

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قال سيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول في مصر تقدمت بطلبات إلى الجهاز بأن تكاليف التشغيل عليها زادت أكثر من 50%، وهو ما دفع الجهاز على زيادة أسعار كروت الشحن إذ تحملت الشركات 16% من قيمة الضرائب في حين تحمل المواطن 6% وكان ذلك خلال العام الماضي.

وأكد "عزوز" خلال لقائه مع مع برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز ليس منحازًا لأي شركة وإن شركة «we» شركة جديدة بالمجال ويجب أن تتمتع ببعض المميزات مثل باقي الشركات الأخرى لتتمكن من تكوين أرضية لها بالسوق المصري، موضحًا أن العروض التي تقدمت بها «we» متاحة لشركة أخرى.

وذكر أن الدولة حاولت الحفاظ على مصلحة المواطن وفي نفس الوقت تقليل خسائر الشركات حتى تتمكن من جذب مستثمرين أكثر داخل مصر في هذا المجال.