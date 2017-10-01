"صحة قنا" توضح حقيقة إصابة مواطنين بـ"حمى الضنك"

قنا- أ ش أ:

نفى وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري، وجود أية حالات إصابة بحمى الضنك أو وفيات بين أبناء المحافظة ناجمة عنها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا -في تصريح أمس السبت-، أنه لم يتم تسجيل أية حالات اشتباه بالمرض بين أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن مستشفى حميات قنا استقبلت بعض الحالات المصابة من مدينتي سفاجا والغردقة وأن جميع الحالات تستجيب للعلاج وحالاتهم جميعا مستقرة للغاية.

يشار إلى أن حمى الضنك، هو مرض استوائي ينقله البعوض ويسببه فيروس الضنك، ومن بين أعراضه الحمى والصداع والقيء وآلام العضلات والمفاصل وطفح جلدي.