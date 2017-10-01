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خبير اقتصادي: الزيادة السكانية نعمة ولو انعدمت التنمية «نقمة»

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خبير اقتصادي: الزيادة السكانية نعمة ولو انعدمت التنمية «نقمة» خبير اقتصادي: الزيادة السكانية نعمة ولو انعدمت التنمية «نقمة»

التحرير

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قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الخبراء اختلفوا في وصف الزيادة السكانية، حيث اعتبر البعض بأنها نعمة والبعض الآخر بأنها نقمة، موضحًا أنه بالفعل يرى أن الزيادة السكانية نعمة ولكن كثرتها دون وجود تنمية تتحول لـ«نقمة».
 
وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره في برنامج «مساء »، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أن الزيادة السكانية تلتهم كل الانتاج الجديد التي تقوم به الدولة، موضحًا أن المواطنين لن يشعروا بثمار الاقتصاد والانتاج في ظل ارتفاع الزيادة السكانية.
 
وتابع: «الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على الخدمات».

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