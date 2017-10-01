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أمن قنا يضبط 19 متهمًا جديدًا من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك

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مصراوي Masrawy

أمن قنا يضبط 19 متهمًا جديدًا من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك

01:22 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

أمن قنا يضبط 19 متهمًا جديدًا من طرفي الخصومة الثأرية بقرية الكرنك

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قنا- أ ش أ:

قاد اللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، حملة مكبرة داهمت أماكن تواجد طرفي الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة من عائلة "الجبارنة" قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال المحافظة.

وتمكنت من ضبط 19 متهما من طرفي الخصومة "الجوالين" و"الخطبة" المنتميان لعائلة "الجبارنة" محكوم عليهم بإجمالي 92 حكما قضائياً ضبط 31 هاربًا من حكم حبس جزئي و4 هاربين من حكم حبس مستأنف و10 هاربين من أحكام غرامة مستأنفة و7 هاربين من أحكام مخالفة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل يدعى "محمود حمام خضري" 22 عاما مقيم بناحية الكرنك لتجميعه 620 لترا من السولار و80 لترا من بنزين 80 بقصد إعادة بيعهما في السوق السوداء فضلا عن ضبط 32 قضية تموينية متنوعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقق.

 

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Asha

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