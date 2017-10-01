"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار "شقة" الزمالك
"الداخلية" تكشف تفاصيل انفجار "شقة" الزمالك
12:43 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
انفجار ماسورة غاز بشقة (أرشيفية)
كتب- علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل الانفجار الذي وقع بمنطقة الزمالك مساء أمس السبت داخل عقار.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بسماع دوي انفجار بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات انتقلوا لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الانفجار صادر من شقة سكنية مغلقة كائنة بأحد العقارات بشارع محمود صدقي بدائرة القسم والمخزن بها كميات من مواد الطلاء والبناء، مشيرًا إلى أن تسرب خط الغاز الطبيعي بالشقة أدى إلى الانفجار.
وأوضح البيان، أن الانفجار لم يسفر عن حدوث ثمة إصابات بين قاطني العقار، فيما تسبب الانفجار في بعض التلفيات بشرفة العقار، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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