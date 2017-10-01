محمود طاهر يستعرض مهاراته بالكرة في مران الأهلي بسوسة (فيديو)

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استعرض المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، مهاراته بالكرة، خلال مران الفريق اليوم السبت، على ملعب «سوسة» استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، غدًا الأحد.

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ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، في لقاء مرتقب، غدًا الأحد، على ملعب «سوسة» بتونس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص «طاهر»، الذي يرأس بعثة فريق الكرة في تونس، على حضور مران أمس الجمعة واليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد «سوسة»، من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني والاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة.