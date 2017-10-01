أبو جريشة: «كمارا» لاعب مميز وأداءه يتطور مع توالي المباريات

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قال محمد محسن أبو جريشة مدرب فريق الإسماعيلى، أن اللاعب موسى كمارا مهاجم الدراويش، لاعب متميز ويمتلك قدرات مميزة ستظهر مع توالى المباريات.

وأضاف أبو جريشة خلال تصريحه للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن أبسط مثال اللاعب دييجو كالديرون مهاجم الفريق الكولومبي، الذى أصبح أحد العناصر الأساسية داخل الفريق وارتفعت لديه الإيجابية على المرمى عن للموسم الماضي.

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وأكد أبوجريشة أن هجوم الفريق قوي، وأن هناك لاعبين جيدين في هذا المركز الحيوي.

ويذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ6 الأن برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب الدور العام.