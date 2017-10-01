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سفير مصر بتونس: جماهير النجم أكثر حماسًا من الترجي.. وأتمنى التوفيق للأهلي

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سفير مصر بتونس: جماهير النجم أكثر حماسًا من الترجي.. وأتمنى التوفيق للأهلي سفير مصر بتونس: جماهير النجم أكثر حماسًا من الترجي.. وأتمنى التوفيق للأهلي

التحرير

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أعرب نبيل حبشي السفير المصري بتونس عن أمنيته للنادي الأهلي بالتوفيق، في مباراته أمام النجم الساحلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غداً الأحد، علي الملعب الأوليمبي في سوسة.

وأوضح حبشي خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية صدي البلد أن: "جماهير النجم أكثر حماسا من الترجي، خاصة أن هناك رغبة تونسية بحسم التأهل في لقاء سوسة".

وأكد حبشي أن قرار بقاء بعثة الأهلي في تونس صائبًا، مشيراً إلى أن سفير أبواب الملعب الأولمبي بسوسة، ستغلق قبل ساعة ونصف على انطلاق اللقاء.

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وتابع سفير بتونس: "350 من مشجعي الأهلي، يتوقع حضورهم اللقاء".

وأتم السفير: "التركيز كان طابع مميز لتدريبات الأهلي في تونس"، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من الإعلام التونسي بمواجهة الأحد.

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