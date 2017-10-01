الحوثيون يقتحمون وزارة الصحة في صنعاء

(مصراوي):

اقتحم مسلحون حوثيون مقر وزارة الصحة في العاصمة اليمنية صنعاء وأغلقوه، السبت، أثناء اجتماع برئاسة الوزير، حسبما أفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية".

"سكاي نيوز"، ذكرت مصادر في صنعاء، التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات المتمردة، أن المجموعات المسلحة كانت تحت قيادة عبد السلام المداني، وهو قيادي حوثي.

وحدثت واقعة الاقتحام أثناء اجتماع برئاسة وزير الصحة في حكومة الانقلاب محمد سالم بن حفيظ، الذي فر من مكتبه بعد محاولة لاعتقاله من قبل المسلحين.

يشار إلى أن حقيبة الصحة في حكومة الانقلاب من حصة حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وتلك التطورات جاءت على خلفية الصراع بين حليفي الانقلاب، الحوثيين وصالح، ورغبة الجماعة في الاستحواذ على السلطات والتحكم في وزارات المؤتمر الشعبي العام.