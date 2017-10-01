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صورة وخبر: أتراك في يوم عاشوراء

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: أتراك في يوم عاشوراء

12:10 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

صورة وخبر: أتراك في يوم عاشوراء

أتراك في يوم عاشوراء

القاهرة – (مصراوي)

رصدت الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية جانب من مسيرة شيعية في تركيا خلال يوم عاشوراء. ويحيي الشيعة في هذا اليوم ذكرى مقتل الإمام الحسين على يد يزيد ابن معاوية.

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مصراوي Masrawy

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