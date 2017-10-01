صورة وخبر: أتراك في يوم عاشوراء
صورة وخبر: أتراك في يوم عاشوراء
12:10 ص الأحد 01 أكتوبر 2017
أتراك في يوم عاشوراء
القاهرة – (مصراوي)
رصدت الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية جانب من مسيرة شيعية في تركيا خلال يوم عاشوراء. ويحيي الشيعة في هذا اليوم ذكرى مقتل الإمام الحسين على يد يزيد ابن معاوية.
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