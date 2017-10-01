صورة وخبر: أتراك في يوم عاشوراء

القاهرة – (مصراوي)

رصدت الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية جانب من مسيرة شيعية في تركيا خلال يوم عاشوراء. ويحيي الشيعة في هذا اليوم ذكرى مقتل الإمام الحسين على يد يزيد ابن معاوية.