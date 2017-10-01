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وزير الخارجية الإسباني: لن يكون هناك استفتاءً في كتالونيا

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الإسباني: لن يكون هناك استفتاءً في كتالونيا

12:06 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الإسباني: لن يكون هناك استفتاءً في كتالونيا

وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس

كتب - عبد العظيم قنديل:

أستبعد وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس أن تُجري منطقة كتالونيا استفتاء حقيقيًا يوم الأحد، مؤكدًا أن السلطات الإسبانية ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم وقوع أعمال عنف، بالرغم من تعرض قوات الأمن إلى مضايقات من المجموعات التي تدعم الاستفتاء.

وأكد وزير خارجية إسبانيا، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" البريطانية، أن قادة الإقليم لايمتكلون الأدوات الكافية لإجراء الاستفتاء، مضيفًا: "لا توجد مكاتب تصويت ولا بطاقات اقتراع أو حتى هيئات للتحقق من صحة النتائج".

وكان الحرس المدني صادر أمس الجمعة 2.5 مليون بطاقة تصويت و4 ملايين مغلف في مستودع بإيجالادا بالقرب من برشلونة. كما عُثر على نحو 100 صندوق اقتراع، لكن لم يُعرف ما إذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء.

ومنذ أسابيع تسعى سلطات كتالونيا إلى إخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفًا من مصادرتها من قبل السلطات المركزية. كما تعمل على فتح مواقع إلكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أمكنة مراكز الاقتراع للاستفتاء.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال داستيس إن " الإسبانية أظهرت استعدادها للحوار مع قادة الانفصال، بالرغم من تجاهل الانفصاليون للتحذيرات المتكررة من الحكومة المركزية في مدريد".

وكانت مدريد هددت إدارة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، بأنها ستواجه تجميدًا لمواردها المالية إذا لم تنصع لطلباتها وتوقف إجراء الاستفتاء الذي وصفته بأنه غير قانوني.

وكانت حكومة إقليم كتالونيا أعلنت عن إجراء استفتاء شعبي على الانفصال عن إسبانيا في الأول من أكتوبر.

وأكد زعماء الانفصاليين، اليوم السبت، عزمهم على المضي في الاستفتاء رغم معارضة حكومة مدريد التي أرسلت آلافًا من عناصر الشرطة لمنع الناس من التصويت في مراكز الاقتراع.​

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