حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اشتباكات في السويد وغارات ضد أهداف مسلحي داعش في العراق، علاوة على غلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا.

1- اشتباكات بين الشرطة والنازيين الجدد في السويد

اشتباكات بين الشرطة والنازيين الجدد في السويد (أ ف ب)

انتهت مسيرة نظمها النازيون الجدد في السويد تخللها اشتباكات بين الشرطة ومشاركين في المسيرة وأخرين مناهضين للنازيين الجدد.

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2- مقتل 43 عنصرا من داعش بقصف جوي في القائم والأنبار

ضربات جوية مستمرة من المقاتلات العراقية في الأنبار (أ ف ب)

أعلنت قوات الاستخبارات العراقية "خلية الصقور الاستخبارية" التابعة لوزارة الداخلية مقتل 43 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي، وإصابة آخرين بينهم عرب وأجانب بضربات جوية استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في القائم وأهدافا أخرى غربي محافظة الأنبار.

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3- مدريد تغلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا

تظاهرات مؤيدة لانفصال كتالونيا في برشلونة اليوم (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، انيجو مينديز دي فيجو عن غلق النظام الإلكتروني لإحصاء الأصوات في كتالونيا.

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4- كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أول تدريبات للدفاع الجوي

مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في سيول (أ ف ب)

أجرت قوات كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية أول تدريب دفاع جوى مشترك قصير المدى، وسط تهديدات متزايدة من كوريا الشمالية.

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5- تركيا تفتتح أكبر قاعدة اجنبية للتدريب العسكري في الصومال

عناصر من الجيش التركي - أرشيفية (أ ف ب)

افتتحت تركيا أكبر قاعدة أجنبية للتدريب العسكري في الصومال بهدف تدريب القوات الصومالية التي تسعى إلى تولي الامن بنفسها في هذا البلد الذي يواجه هجمات حركة الشباب الاسلامية.

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