أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:03 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اشتباكات في السويد وغارات ضد أهداف مسلحي داعش في العراق، علاوة على غلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا.

1- اشتباكات بين الشرطة والنازيين الجدد في السويد

1

اشتباكات بين الشرطة والنازيين الجدد في السويد (أ ف ب)

انتهت مسيرة نظمها النازيون الجدد في السويد تخللها اشتباكات بين الشرطة ومشاركين في المسيرة وأخرين مناهضين للنازيين الجدد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مقتل 43 عنصرا من داعش بقصف جوي في القائم والأنبار

2

ضربات جوية مستمرة من المقاتلات العراقية في الأنبار (أ ف ب)

أعلنت قوات الاستخبارات العراقية "خلية الصقور الاستخبارية" التابعة لوزارة الداخلية مقتل 43 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي، وإصابة آخرين بينهم عرب وأجانب بضربات جوية استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في القائم وأهدافا أخرى غربي محافظة الأنبار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- مدريد تغلق نظام الإحصاء الإلكتروني للأصوات في كتالونيا

3

تظاهرات مؤيدة لانفصال كتالونيا في برشلونة اليوم (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الإسبانية، انيجو مينديز دي فيجو عن غلق النظام الإلكتروني لإحصاء الأصوات في كتالونيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أول تدريبات للدفاع الجوي

4

مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في سيول (أ ف ب)

أجرت قوات كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية أول تدريب دفاع جوى مشترك قصير المدى، وسط تهديدات متزايدة من .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- تركيا تفتتح أكبر قاعدة اجنبية للتدريب العسكري في الصومال

5

عناصر من الجيش التركي - أرشيفية (أ ف ب)

افتتحت تركيا أكبر قاعدة أجنبية للتدريب العسكري في الصومال بهدف تدريب القوات الصومالية التي تسعى إلى تولي الامن بنفسها في هذا البلد الذي يواجه هجمات حركة الشباب الاسلامية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية