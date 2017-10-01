10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إن المنطقة يتم تجهيزها للتقسيم من أجل مصلحة إسرائيل، كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الموساد الإسرائيلي لعب دورًا في تنظيم استفتاء كردستان، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سكان جزيرة بورتوريكو يريدون أن يساعدهم الأخرين دون أن يفعلوا هم شيئًا، وصرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون إن واشنطن على اتصال بكوريا الشمالية.

1 - نصرالله: المنطقة تتحضر للتقسيم حتى تبقى إسرائيل هي الملاذ

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله (أرشيفية)

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، إلى المحافظة على الاستقرار الداخلي في لبنان. محذراً من جرّ البلاد إلى مواجهة داخلية . وقال إن المنطقة" تتحضر لما هو سيئ، وهو التقسيم"، على أساس عرقي ومذهبي لكي تبقى اسرائيل هي الملاذ".

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2- أردوغان: الموساد الإسرائيلي لعب دورًا في تنظيم استفتاء كردستان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) لعبت دورا في تنظيم الاستفتاء المثير للجدل حول استقلال إقليم كردستان العراق.

وبعدما انتقد رفع الأكراد العراقيين أعلام إسرائيل خلال احتفالهم بنتيجة الاستفتاء قال أردوغان "هذا يثبت أمرا: أن لهذه الإدارة تاريخا مشتركا مع الموساد. إنهما يسيران يدا بيد".

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3- ترامب: سكان بورتوريكو يريدون أن يفعل آخرون كل ما يترتب عليهم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سكان بورتوريكو، معتبرا أنهم "يريدون أن يفعل آخرون كل ما يترتب عليهم"، وذلك ردا على تزايد الانتقادات لبطء أعمال الاغاثة الفدرالية في أعقاب الاعصار ماريا الذي اجتاح الجزيرة.

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4- تيلرسون: واشنطن "على اتصال" بكوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون (أرشيفية)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة تملك قنوات اتصال مع كوريا الشمالية وتحقق في ما إذا كان النظام مستعد لعقد حوار حول التخلي عن برنامج أسلحته النووية.

ويأتي تصريح تيلرسون بعد حرب كلامية متصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

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5- باومراد: لن نسمح لأي شخص بإدارة شؤون مطارات كردستان

وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان العراق مولود باومراد (أرشيفية)

أكد وزير النقل والمواصلات في إقليم كردستان العراق، مولود باومراد، توقف جميع الرحلات الجوية من والى مطاري أربيل والسليمانية، واصفا إجراء حكومة بغداد بالعقاب السياسي، وأن كردستان لن تسمح لأي شخص أن يدير شؤون المطارات.

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6- جواد ظريف: ترامب لا يمكن الاعتماد عليه

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية)

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأوروبيين إلى "تولي القيادة" من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج بلده النووي المبرم في 2015، في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بإعادة النظر فيه.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة "ذي جارديان" البريطانية إن "على الأوروبيين تولي القيادة"، في دعوة إلى تحدي الحليف الأمريكي، معتبرا أن ترامب "لا يمكن الاعتماد عليه".

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7- هنية: معنيون بتحقيق المصالحة في الضفة كما هي في غزة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أرشيفية)

أبدى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ثقته في القدرة على "إحداث اختراق في ملف المصالحة" الفلسطينية بعد عشرة أعوام من الانقسام الداخلي.

وقال "معنيون بتحقيق المصالحة في الضفة كما هي في غزة وإنهاء المظالم وتسوية الملفات وإعادة الحياة السياسية والحريات واحترام التعددية والعمل المؤسساتي والأمن الوظيفي لكل أبناء شعبنا في الضفة والقطاع على حد سواء".

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8- البردويل: لا حديث عن هزيمة فتح أو حماس

القيادي بحركة حماس صلاح البردويل (أرشيفية)

أكد صلاح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، أن الحركة أصدرت تعميما للموظفين باستقبال وفد الحكومة بكل حفاوة واحترام، وتأمين الشخصيات وتسليمهم واطلاعهم على الملفات في كل الوزارات، مشيرًا إلى أن حماس لا تريد تخريب الاتفاق من خلال أي استفزازات، وأنه لن تكون هناك نقاشات بين (فتح) و(حماس) في غزة، وإنما على الطاولة المصرية لاحقا".

كما أكد على أن الشراكة هي المبدأ الأساسي ولا حديث عن هزيمة فتح أو حماس.

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9- الجارلله: مصر تتعافى

رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية أحمد الجارالله (أرشيفية)

قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، أن استقرار سعر الجنيه يجذب مُستثمرين جُدد إلى سوق الاستثمار المصري، الذي أكّد أنه يتعافى على نحو سريع، داعيًا قادتها إلى التحوّل من "المكتبية" إلى "الميدانية" لاغتنام مزيد من الفرص الاستثمارية.

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10 - ترامب: كوبا فعلت بعض الأشياء السيئة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا "قامت ببعض الأشياء السيئة"، وذلك في إشارة إلى إصابة 21 من الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين بالسفارة الأمريكية في هافانا بمشاكل صحية غامضة في الأشهر الأخيرة.

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