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محافظ الغربية: إزالة 101 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: إزالة 101 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

12:05 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

محافظ الغربية: إزالة 101 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

اللواء أحمد ضيف صقر

طنطا - أ ش أ:
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إنه تم إزالة 101 حالة تعدي على الرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف وأملاك الدولة بقرى ومدن مراكز طنطا والمحلة الكبرى وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات وقطور وبسيون، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ ـ في تصريح اليوم السبت ـ أن حملات الإزالة مستمرة ولن يُسمح بالتعدي على شبر من أملاك الدولة، ومعاقبة أي متعدي وتحويل المسؤول إلى النيابة العامة للتحقيق.

هذا المحتوى من

Asha

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