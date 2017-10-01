محافظ الغربية: إزالة 101 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

طنطا - أ ش أ:

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إنه تم إزالة 101 حالة تعدي على الرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف وأملاك الدولة بقرى ومدن مراكز طنطا والمحلة الكبرى وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات وقطور وبسيون، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ ـ في تصريح اليوم السبت ـ أن حملات الإزالة مستمرة ولن يُسمح بالتعدي على شبر من أملاك الدولة، ومعاقبة أي متعدي وتحويل المسؤول إلى النيابة العامة للتحقيق.