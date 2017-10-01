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لماذا انتحرت "فتاة إمبابة" في عز الضهر؟.. مصدر أمني يكشف مفاجأة (صورة)

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مصراوي Masrawy

لماذا انتحرت فتاة إمبابة في "عز الضهر"؟.. مصدر أمني يكشف مفاجأة (صورة)

12:09 ص الأحد 01 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة عن ملابسات سقوط فتاة من أعلى عقار سكني بمنطقة إمبابة، أمس السبت.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الفتاة تدعى "فاتن محمد"، 20 سنة، وتعمل في إحدى المكتبات بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة أرض الجمعية.

وأوضح المصدر أن والد الفتاة طالبها بترك العمل، لكنها رفضت، ومع إصرارها على الاستمرار في عملها، أخبرها والدها بأنه سيمنعها من مغادرة المنزل.

أشار المصدر إلى أنه في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم، صعدت الفتاة إلى عقار مجاور لمحل عملها، وألقت نفسها من سطح العقار، لتسقط جثة هامدة.

أكد المصدر أنه تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق للتصريح بالدفن.

وزعم عدد من أهالي المنطقة -التي شهدت الواقعة- أن خلافًا بين الفتاة ومالك المكتبة دفعها للانتحار، الأمر الذي نفاه المصدر الأمني.

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مصراوي Masrawy

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