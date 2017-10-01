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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى 360 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى 360 قتيلا

11:57 م السبت 30 سبتمبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك إلى 360 قتيلا

زلزال المكسيك

لوس أنجلوس - (د ب أ)

ذكرت السلطات المكسيكية اليوم السبت أن حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مطلع شهر سبتمبر قد قفزت إلى 360 شخصا.

وقال لويس فيليبي بوينته، رئيس هيئة الدفاع المدني المكسيكية، على تويتر إن هناك 219 قتيلا في مكسيكو سيتى وحدها.

وانتشلت فرق البحث جثتين إضافيتين اليوم السبت من تحت أنقاض مبنى شاهق الارتفاع في إحدى ضواحي مكسيكو سيتي، بحسب عدة تقارير إعلامية.

وكان ذلك واحدا من الأماكن الأخيرة التي ظلت فيها عمليات البحث مستمرة.

وفي سبتمبر وقع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر كان مركزه على بعد 130 كيلومترا تقريبا جنوبي العاصمة، مسببا دمارا كبيرا في العاصمة المكسيكية.

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