رئيس "الوطنية للصحافة": بدل التدريب لم يصل الهيئة حتى الآن

كتبت - هاجر حسني:

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن وزارة المالية لم ترسل بعد شيك بدل التدريب والتكنولوجيا إلى الهيئة والتي تحيله بدورها إلى نقابة الصحفيين لصرفه للصحفيين.

وأضاف جبر في تصريحات مساء الأحد، أنه "لم يتحدد بعد ما إذا كان البدل سيصرف عن هذا الشهر بالزيادة المعلنة وقدرها ٣٠٠ جنيه بأثر رجعي عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين، إضافة إلى شهر سبتمبر الجاري أم لا".

وأكد أن الهيئة غير مسؤولة إلا عن التصريحات الرسمية الصادرة عنها، مشيرا إلى أنه تحدث هو ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة مع مسؤول كبير بالمالية وطالب أن يكون البدل الذي سيصرف هذا الشهر بأثر رجعي.

ودعا كرم جبر الجماعة الصحفية إلى عدم التسرع وترديد الأقاويل حول صرف زيادة البدل بالأثر الرجعي من عدمه إلا بعد أن يصل البدل الى الهيئة الوطنية للصحافة.