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غدًا.. "الوطنية للصحافة" تبدأ خطة تدريب صحفيي المؤسسات القومية

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مصراوي Masrawy

غدًا.. "الوطنية للصحافة" تبدأ خطة تدريب صحفيي المؤسسات القومية

11:54 م السبت 30 سبتمبر 2017

كرم جبر

كتبت - هاجر حسني:

تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة، غدًا الأحد، تنفيذ خطتها السنوية للتدريب المستهدف في تنمية الموارد البشرية بغرض تطوير صناعة الصحافة.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب بدورتين؛ الأولى عن الأطر الأخلاقية والتشريعية في مجال العمل الصحفي، والثانية إعداد وإدارة المواقع الإلكترونية، والتي تشمل كل ما يتعلق بإنشاء المواقع من حيث التصميم والمحتوى والإدارة.

وأرسلت الهيئة خطابات إلى المؤسسات الصحفية القومية لإرسال أسماء الصحفيين المرشحين لهذه الدورات.

وأكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمصراوي في وقت سابق، أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة رفع كفاءة العاملين بالمؤسسات القومية، وإعطائهم دورات مكثفة في المجالات الإعلامية.

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مصراوي Masrawy

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