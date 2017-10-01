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غدًا.. وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لوضع خطة افتتاح المساجد

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مصراوي Masrawy

غدًا.. وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لوضع خطة افتتاح المساجد

11:50 م السبت 30 سبتمبر 2017

غدًا.. وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لوضع خطة افتتاح المساجد

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا الأحد، مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، بديوان عام الوزارة؛ لمناقشة تفعيل مشروع المدرسة القرآنية بالمساجد الكبرى.

كما يناقش الاجتماع تفعيل دور الواعظات فى المجال الدعوى، وبرامج التدريب، إضافة إلى تفعيل دور القيادة الوسطى والإشرافية.

ومن المقرر أن يضع الوزير خطة افتتاح المساجد، على أن يحضر كل مدير مديرية معه بيانا بجميع المساجد الجاهزة للافتتاح، سواء كانت بناءً جديدًا أم إحلالا وتجديدًا، وسواء أكانت من موازنة الوزارة أم من مواردها الذاتية أم بالجهود الذاتية، مع بيان بما يحتاج منها إلى فرش، حتى يتم فرشها وافتتاحها عاجلا، فضلا عن مناقشة بعض الأمور الدعوية والإدارية الأخرى.

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