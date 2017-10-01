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حسام حسن يحقق أفضل انطلاقة له مع المصري.. ويحل عقدة الفريق

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حسام حسن يحقق أفضل انطلاقة له مع المصري.. ويحل عقدة الفريق حسام حسن يحقق أفضل انطلاقة له مع المصري.. ويحل عقدة الفريق

التحرير

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استعاد المصرى البورسعيدى توازنه سريعًا، ونجح في تضميد جراح هزيمته أمام في الأسبوع الثالث، وأوقف عقدة طلائع الجيش وألحق به أولى هزائمه هذا الموسم، برباعية نظيفة، تقاسمها على شوطى المباراة.

وأسدل اليوم الستار على الجولة الرابعة من الدوري المصري الذي سيشهد توقف لمدة أسبوعين بسبب المباراة المصيرية التي سيخوضها للمنتخب الوطني مع نظيره الكونغو يوم 8 أكتوبرعلى ملعب برج العرب.

ويستعرض «التحرير»، في السطور التالية نتائج انطلاقة النادي المصري في أول أربع أسابيع في الموسمين الماضيين تحت قيادة حسام حسن:

- نجح النادي المصري هذا الموسم من خلال أول أربع جولات في الدوري المصري في الحصول على 9 نقاط من 3 انتصارات حققهم على فرق (وادي دجلة - الأنتاج الحربي -طلائع الجيش) وخسارة وحيدة أمام الزمالك، وحافظ المصري على نظافة شباكه في ثلاث مباريات هذا الموسم.

وسجل البوركيني بانسيه 3 أهداف حتى الآن، اعتلى بها صدارة هدافي المصري ويتقاسم صدارة هدافي المحترفين مع الكولومبي كالديرون.

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وتعتبر بداية حسام حسن، هذا الموسم هي الأفضل منذ توليه القيادة الفنية للفريق البورسعيدي، وذلك من خلال نتائجه في أول أربع أسابيع من الدوري المصري مقارنة بنتائجه في الموسمين السابقين.

- المصري (موسم 2016\2017):

جمع المصري 6 نقاط فقط في أول أربع جولات خاضها الفريق تحت قيادة «التوأم» حيث حقق الفوز على (النصر للتعدين - والشرقية) وخسر من ( المقاصة - وطلائع الجيش)، واستطاع أن ينهي موسمه الماضي في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

- المصري (موسم 2016\2015):

حصد المصري 7 نقاط  في الجولات 4 الأولى، حيث حقق الفوز على (بتروجيت - اتحاد الشرطة) وخسر من إنبي وتعادل أمام مصر المقاصة، واستطاع أيضًا أن ينهي هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وهو نفس رصيد سموحة في ذلك الموسم لكن المواجهات المباشرة حسمت المركز الثالث لفريق سموحة.

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التحرير

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