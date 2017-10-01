الجبلاية ترسل قائمة الحكام الدوليين وطلب من الفيفا

التحرير

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قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح عضو مجلس الجبلاية، إرسال القائمة الدولية متضمنة 9 اسماء، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يسمح للاتحاد المصري بقيدة 7 حكام فقط في القائمة الدولية.

ويأمل مسئولو لجنة الحكام في الحصول على موافقة الفيفا لزيادة القائمة الدولية للحكام.

وكانت القائمة تضم كلًا من:

1- جهاد جريشة

2- أمين عمر

3- ابراهيم نور الدين

4- محمود البنا

5- محمد الحنفى

6- محمد معروف

7- محمود بسيونى

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وبعد رسوب محمد الحنفي في الاختبارات وخروجه من القائمة أصبح هناك مقعد شاغر، بما يعني أن القائمة سيصبح عددها 9 حكام حيث سيتم إضافة اسماء أحمد الغندور ومحمد الصباحي ومحمد عادل.

وكشف مصدر باللجنة لـ "التحرير"، أن الترتيب الخاص بالحكام هو ما سيحسم مصير الجدد في القائمة الدولية، بمعنى أن لجنة الحكام سترسل القائمة وتترك للفيفا حق الاختيار، لكن الترتيب الذي ستضعه اللجنة في القائمة سيلعب دورًا في حسم مصير الحكام الجدد لأن الترتيب يكون بناءً على الكفاءة.

وسيحسم الفيفا اختيار اثنين من الثلاثة الجدد في القائمة الغندور والصباحي ومحمد عادل.