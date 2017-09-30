«مقاطعة الشحن»: جهاز تنظيم الاتصالات غير قادر على الشركات

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انتقد إسلام خالد، أحد مؤسسي حملة مقاطعة كروت الشحن، ارتفاع أسعار الكروت الشحن من قبل الشركات العاملة في مصر، مضيفًا: «هذه الشركات لا تريد التنازل عن جزء من المكسب رغم أنها تكسب مليارات المليارات».

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أنه حال زيادة المصاريف على الشركات بقيمة مليار جنيه في السنة لن تؤثر عليهم بالسلب، مؤكدًا أنه لا يقتنع تمامًا بكل ما يقال بأن الشركات تتكبد خسائر، ولكن حقيقة الأمر هي إن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر غير قادرة على الشركات الكبرى.

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وأشار إلى أنه طرح مبادرة بالاستغناء عن الهاتف المحمول لمدة 5 ساعات يوميًا وهذا يُعتبر ضغطًا سلميًا، حتى تستجيب الشركات لرأي الشارع المصري، أو يظهروا ورقًا يُثبت بأن الشركات تتكبد خسائر، إذ أن خدمات الشركات بتسوء بينما أسعارها ترتفع.