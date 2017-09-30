أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«مقاطعة الشحن»: جهاز تنظيم الاتصالات غير قادر على الشركات

Google+ Print
«مقاطعة الشحن»: جهاز تنظيم الاتصالات غير قادر على الشركات «مقاطعة الشحن»: جهاز تنظيم الاتصالات غير قادر على الشركات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتقد إسلام خالد، أحد مؤسسي حملة مقاطعة كروت الشحن، ارتفاع الكروت الشحن من قبل الشركات العاملة في ، مضيفًا: «هذه الشركات لا تريد التنازل عن جزء من المكسب رغم أنها تكسب مليارات المليارات».

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء »، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أنه حال زيادة المصاريف على الشركات بقيمة مليار جنيه في السنة لن تؤثر عليهم بالسلب، مؤكدًا أنه لا يقتنع تمامًا بكل ما يقال بأن الشركات تتكبد خسائر، ولكن حقيقة الأمر هي إن جهاز تنظيم الاتصالات في مصر غير قادرة على الشركات الكبرى.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه طرح مبادرة بالاستغناء عن الهاتف المحمول لمدة 5 ساعات يوميًا وهذا يُعتبر ضغطًا سلميًا، حتى  تستجيب الشركات لرأي الشارع المصري، أو يظهروا ورقًا يُثبت بأن الشركات تتكبد خسائر، إذ أن خدمات الشركات بتسوء بينما أسعارها ترتفع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة