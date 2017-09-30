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جوارديولا: نستحق الفوز على تشليسي هذا أول فوز لي على ستامفورد بريدج

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جوارديولا: نستحق الفوز على تشليسي هذا أول فوز لي على ستامفورد بريدج جوارديولا: نستحق الفوز على تشليسي هذا أول فوز لي على ستامفورد بريدج

التحرير

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أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سعادته عن سعادته بعد فوز فريقه مساء اليوم السبت، على تشيلسي في عقر داره، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية عقب المباراة،: "لقد جئنا من أجل الـ3 نقاط، وسعيد أن تكون هذه هي المرة الأولى لي كمدرب أن أحقق الفوز على هذا الملعب". 

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وأضاف: "درسنا فريق تشيلسي بشكل جيد فهو يتميز بخطورته في المرتدات، لكننا نجحنا في الاستحواذ على الكرة لأطول وقت ممكن، لذا نحن سعداء بالفوز، لكن المشوار طويل نحو اللقب الإنجليزي".

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التحرير

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